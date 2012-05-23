Янукович зустрінеться з Литвиним і керівниками фракцій

12:35, 23 травня 2012
Політика
1525 0

Зустріч розпочнеться о 15.30. 

Віктор Янукович
У середу, 23 травня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Литвиним та керівниками парламентських фракцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зустріч розпочнеться о 15.30.

В ході зустрічі планується обговорити питання порядку денного роботи парламенту.

Як зазначається в повідомленні, передбачається протокольна зйомка. Працюватимуть прес-служби та 20 представників ЗМІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter