Янукович зустрінеться з Литвиним і керівниками фракцій
12:35, 23 травня 2012Політика
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Зустріч розпочнеться о 15.30.
|Янукович пустить на зустріч 20 журналістів
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Зустріч розпочнеться о 15.30.
В ході зустрічі планується обговорити питання порядку денного роботи парламенту.
Як зазначається в повідомленні, передбачається протокольна зйомка. Працюватимуть прес-служби та 20 представників ЗМІ.
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