Янукович зустрінеться з Литвиним і керівниками фракцій

У середу, 23 травня, Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Литвиним та керівниками парламентських фракцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зустріч розпочнеться о 15.30.

В ході зустрічі планується обговорити питання порядку денного роботи парламенту.

Як зазначається в повідомленні, передбачається протокольна зйомка. Працюватимуть прес-служби та 20 представників ЗМІ.