"Батьківщина" передала на захід списки найодіозніших "януковичів"

Про це повідомив перший заступник голови партії Григорій Немиря в ефірі телеканалу ТВі.

"Ми підготували і передали тим, хто до нас звертався, як у Сполучених Штатах, так і в країнах Європейського Союзу, два списки", - розповів він, повідомляє «Українська правда».

"Один короткий, "шорт-лист" такий, 13 прізвищ посадовців, політиків, суддів і працівників прокуратури і СБУ, які, на нашу думку, є найбільш одіозними і першими кандидатами на застосування обмежувальних санкцій", - уточнив політик.

"Інший список - 54 особи - він розширений. Не буду зараз його розкривати, тому що, я думаю, передчасно сьогодні говорити, що вже завтра можуть такі санкції бути застосовані", - підсумував Г.Немиря.

Як відомо, у комітеті із закордонних справ сенату США знаходиться на розгляді проект резолюції від сенатора Джеймса Інхофа із закликом звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, а також заборонити видачу віз Президенту України Віктору Януковичу і відкликати з Києва посла.