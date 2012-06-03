Українського політолога затримали в московському аеропорту

Український політолог Олександр Солонтай затриманий у московському аеропорту «Домодєдово», українські дипломати з'ясовують причину затримання.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив відповідальний секретар федеральної політради опозиційного руху «Солідарність» Михайло Шнейдер.

«О.Солонтай прилетів сьогодні о 9 ранку в аеропорт «Домодєдово» і вперше за сім років його контактів з Росією був затриманий, переданий міграційній службі, котра помістила його в камеру з адміністративно затриманими, без складання протоколу», - сказав М.Шнейдер.

За його словами, О.Солонтай утримується в камері з громадянами Киргизії і Таджикистану.

М.Шнейдер підкреслив, що російська сторона відмовляється депортувати О.Солонтая і пропонує йому вилетіти сьогодні ввечері тим рейсом, на який у нього куплений квиток. За словами М.Шнейдера, український політолог має квиток на літак, який має вилетіти сьогодні о 22.00.

Відповідальний секретар федеральної політради руху «Солідарність» також підкреслив, що російські правоохоронні органи не пред'явили ніяких звинувачень О.Солонтаю, і утримують його «без пояснень».

М.Шнейдер повідомив, що О.Солонтай був запрошений до Москви, щоб прочитати лекцію активістам московської "Солідарності" про політичну ситуацію в Україні.

Працівник консульського відділу при посольстві України в Москві повідомив УНІАН, що О.Солонтай сьогодні повертається в Україну.

«Йому заборонений в'їзд на територію РФ», - сказав він, відповідаючи на запитання, чим викликане таке рішення російської влади.

Працівник консульського відділу уточнив, що влада про це ніколи не повідомляє.

Він підкреслив, що українські дипломати відстежують ситуацію з О.Солонтаєм.