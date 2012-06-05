Міліція каже, що нікого сьогодні не затримувала
14:32, 05 червня 2012Політика
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Міліція не проводила затримань у ході сутичок прихильників опозиції з бійцями спецпризначення «Беркут» на Майдані Незалежності в Києві.
Міліція, стверджує, що ні на Майдані, ні під ВР затримань не проводила.
Фото Тетяни Давиденко
Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.
«Міліція нікого не затримувала, так само, як не затримувала і біля Верховної Ради», - зазначили у столичному главку, зауваживши, водночас, що інформація окремих ЗМІ про затримання української письменниці Ірени Карпи також не відповідає дійсності.
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