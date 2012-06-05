Міліція каже, що нікого сьогодні не затримувала

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.

«Міліція нікого не затримувала, так само, як не затримувала і біля Верховної Ради», - зазначили у столичному главку, зауваживши, водночас, що інформація окремих ЗМІ про затримання української письменниці Ірени Карпи також не відповідає дійсності.