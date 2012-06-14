Азаров: боїшся помилитися - йди з влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з головами громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади.

«Це (здійснювані реформи – УНІАН) надзвичайно складний процес. Він йде нерівно, неоднозначно. Комусь здається, що це повільно, комусь здається, що дуже швидко, комусь здається, вони шкодять. Але я вам так скажу: якби реформ не було, то соціально-економічна ситуація в країні була б набагато гіршою», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що за час роботи уряду і здійснюваних ним реформ вдалося не тільки відновити фінансово-економічну стабільність, а й в важких умовах розвивати економіку.

«Іноді робимо помилки в процесі здійснення реформ – за це нас теж критикують. Жодна велика справа без помилок не робиться. Найлегше зупинитися і сказати: я боюся помилитися. Ну, боїшся помилитися – йди з влади. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Це народна мудрість, але хотілося б, щоб помилок було менше», - наголосив М.Азаров.