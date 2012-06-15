Євродепутат: коли Україні давали Євро, то хотіли, щоб було не так

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказала депутат Європейського парламенту Ребека Хармс.

«Рішення про те, що Україна буде приймати Євро-2012, від початку було політичним і було прийняте, щоб підняти рівень демократії», - сказала вона.

На думку Р.Хармс, через погіршення стану демократії в Україні деяким європолітикам, які мають відношення до прийняття цього рішення, зараз «незручно згадувати про причини цього рішення».

Р.Хармс зазначила, що вчорашня акція на харківському стадіоні «Металіст» під час матчу Нідерланди - Німеччина, коли євродепутати розгорнули плакати з вимогою звільнення політичних в’язнів в Україні, була цілеспрямованою і відображає ставлення до проблеми погіршення стану демократії в Україні.

У свою чергу, депутат Європарламенту Вернер Шульц наголосив, що спорту без політики не буває.

Євродепутати на брифінгу також розгорнули плакати, на яких висловлюється вимога звільнити політичних в’язнів в Україні.