Євродепутат: коли Україні давали Євро, то хотіли, щоб було не так
Рішення про проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату з футболу 2012 року від початку було політичним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказала депутат Європейського парламенту Ребека Хармс.
«Рішення про те, що Україна буде приймати Євро-2012, від початку було політичним і було прийняте, щоб підняти рівень демократії», - сказала вона.
На думку Р.Хармс, через погіршення стану демократії в Україні деяким європолітикам, які мають відношення до прийняття цього рішення, зараз «незручно згадувати про причини цього рішення».
Р.Хармс зазначила, що вчорашня акція на харківському стадіоні «Металіст» під час матчу Нідерланди - Німеччина, коли євродепутати розгорнули плакати з вимогою звільнення політичних в’язнів в Україні, була цілеспрямованою і відображає ставлення до проблеми погіршення стану демократії в Україні.
У свою чергу, депутат Європарламенту Вернер Шульц наголосив, що спорту без політики не буває.
Євродепутати на брифінгу також розгорнули плакати, на яких висловлюється вимога звільнити політичних в’язнів в Україні.