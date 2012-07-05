Дітям шахтарів дозволили поза конкурсом вступати у виші

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 262 із 267 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, зараховуються протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Зазначені особи після закінчення навчання працевлаштовуються відповідно до договору, укладеного між відповідним органом виконавчої влади, керівником навчального закладу та випускником.

Форму договору та порядок його укладення затверджує Кабінет міністрів України.