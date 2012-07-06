Українців закликають вийти «з хати з краю» і захищати свої інтереси

Про це заявив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко коментуючи події під Українським домом в ефірі «5 каналу».

«По-перше - дуже добре, що знайшлися люди, які за власним покликом вийшли захищати українську мову. Друге, завжди виступав, і зараз коли «Громадянська позиція» увійшла до складу об’єднаної команди – категорично проти будь-яких проплачених мітингів, то не щиро, то все від лукавого. Я говорю, що на відміну від кількості тих, хто приходить за власним покликом, можна організувати, як ми це бачили під Адміністрацією Президента – мені важко уявити людей, які зараз будуть дякувати владі і особисто Віктору Федоровичу, але, як бачимо знаходяться. Потім завдяки журналістам, ми бачимо от ті всі записи, як з нами розплачуються – ось це хибне. Знаєте, коли був перший Майдан, то було щиро. Коли потім почали різні політичні сили привозити за гроші на майдан – от то вже пішла фальш. Тому не треба фальші. І третє – акції протесту зараз перейшли в регіони», – зазначив Гриценко.

«Понад 75 тисяч громадських організацій зареєстровано в Україні. Я думаю дві третини мінімум з них, серед статутних завдань ставлять захист прав, свобод, все те, що було порушено. Тому що порушено було не право на мову – парламент ось цей, під керуванням Януковича через Чечетова, показав, що завтра можна прийняти будь-який закон, який заборонить усе, включаючи ось ці дискусії, передасть все у власність сину, кому завгодно. Як би вийшло з тих приблизно 50-ти тисяч по одному, вже влада сама б здалась – не виходять. Дуже багато громадських організацій на папері, їх нема.. Хата з краю нікуди не ділася, ви кажете, що мережі усі переповнені… Люди за покликом мають іти, треба вийти з хати з краю в решті решт», – зауважив політик.