Чорнобильці: Місцева влада вимагає від нас виходити на підтримку російської мови

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві О.Ковальова.

"Вчора мені повідомили, що керівництво Луганської, Дніпропетровської та Донецької облдержадміністрацій вимагають лідерів чорнобильських громадських організацій, у тому числі тих, які є членами "Ніхто, крім нас", вийти на мітинги у своїх містах на підтримку російської мови як другої державної, обіцяють заплатити", - зазначив О.Ковальов.

На його думку, влада не розраховувала про цей витік інформації, оскільки думала, що відомі їм громадські організації будуть слухняними, захочуть заробити, не будуть робити скандалу.

"Втім, усі ці люди подзвонили мені та висловили своє обурення такими настійливими пропозиціями влади. Вони кажуть, що після спроб ліквідації пільг, після наступу на їхні права прийти та вимагати вийти на мітинги за другу державну мову - це вершина нахабства влади. Бо вони не підтримують цієї ідеї", - наголосив голова організації.

"Партія регіонів, ухвалюючи закон про мову, вносить сценарій розколу єдності України. Вона абсолютно не відчуває настроїв людей, які чітко розуміють, цей сценарій розколу реалізується не задля виборчих обіцянок, а щоб виборець не побачив корупції, соціального розрашарування, відсутності реформ. Організація "Ніхто, крім нас" вважає, що права російськомовних громадян не звужуються, а також заявляє, що державна мова повинна бути одна, так само, як прапор, гімн та герб держави", - заявив О.Ковальов.