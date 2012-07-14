Голодуючі: Міліція приводить до Українського дому провокаторів

«Провокатор підійшовши впритул до Сергія Архипчука (режисер, лауреат міжнародних премій - УНІАН) і зачепив його рукою по животу. Ми покликали міліцію, яка стояла поруч і спокійно все це споглядала», - написали у своєму Facebook активісти.

«Підійшовши, працівник міліції відмовився представитись та скласти протокол. Потім провокатора було відведено до будівлі УНІАНу, де він розмовляв з міліціїєю», - додали протестуючі.

Після короткої розмови двоє працівників міліції провели провокатора до метро і відпустили, стверджують очевидці.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Українським домом учасники протесту зафіксували, як працівник ДАЇ сів у машину з цивільними номерами з числа тих, що заблокували під`їзд до будівлі, і без перешкод замінив її на іншу машину з цивільними номерами.