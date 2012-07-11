Очевидці: Міліція заблокувала своїми машинами Український дім (фото)

Під Українським домом учасники протесту зафіксували, як працівник ДАЇ сів у машину з цивільними номерами з числа тих, що заблокували під'їзд до будівлі, і без перешкод замінив її на іншу машину з цивільними номерами.

Присутні начальники київського ДАЇ ігнорують будь-які звернення, пишуть учасники акції протесту на своїй сторінці у Facebook. Учасники акції фотографують порушення і складають самостійно акти з підписами очевидців.

Нагадаємо, що біля Українсього дому тривають масові порушення правил дорожнього руху. Невідомі машини впритул одна до одної перегодили будь-який заїзд до Українського дому, в тому числі пішохідний перехід. Порушення тривають третю добу.

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