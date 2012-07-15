Кабмін призначив відповідальних за День незалежності

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне розпорядження № 454-р, розроблене Міністерством культури України на виконання Плану організації виконання Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 402 «Про відзначення 21-ї річниці Незалежності України», було прийнято на засіданні уряду 11 липня.

До складу оргкомітету увійшли прем`єр-міністр України Микола Азаров, глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, радник Президента – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман, міністр культури Михайло Кулиняк, міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, голова Укрдержархіву Ольга Гінзбург, голова Держкомтелерадіо Олександр Курдінович, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко та інші високопосадовці.