У ТВі заявляють, що тиск на телеканал триває

У разі його продовження ТВі може закликати своїх міжнародних колег бойкотувати два всесвітніх форуми, які мають пройти у Києві на початку вересня.

«Тиск на канал триває. Усе більше регіональних провайдерів, через цензуру з боку влади, відключають ТВі у своїх мережах», - сказано у заяві телеканалу, яку подає Тиждень.

«Ми заявляємо, що у разі продовження тиску на канал, залишаємо за собою право звернутися до світової журналістської спільноти з проханням бойкотувати 64-Всесвітній газетний конгрес та 19-й Всесвітній форум редакторів, що будуть відбуватися з 2 по 5 вересня у Києві», - зазначається у заяві ТВі.

Нагадаємо, телеканал ТВі було вимкнено в мережах операторів кабельного телебачення, що працюють під торговою маркою «Тріолан», в 11 містах України.