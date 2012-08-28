У Харківській облраді рахують бажаючих розмовляти російською

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

При цьому він зазначив, що в окремих районах Харківщини реалізація мовного закону матиме свої особливості, оскільки не в усіх населених пунктах знайдеться 10% мешканців, які говорять мовами національних меншин.

«У нас будуть на території області цілі райони або населені пункти, де рішення по використанню статті закону «Про засади державної мовної політики» може бути невикористане, тому що там буде проживати менше 10% осіб, які розмовляють мовою національних меншин. Рішення це буде розглянуто на сесії

обласної ради 30 серпня», - сказав голова ОДА.

За його словами, сьогодні триває підготовка до розгляду цього питання, зокрема, встановлюється кількість жителів області, які хочуть говорити російською.

«На сьогоднішній момент фахівці Харківської обласної ради прораховують кількість людей, що проживають в громадах і виявляють бажання розмовляти російською мовою», - сказав М.Добкін.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10% жителів.

У Харкові з 3 липня триває безстрокова акція протесту проти мовного закону.

20 серпня Харківська міська рада надала російській мові у Харкові статус регіональної.