У Харкові «язык» зробили регіональним - сесію транслювали у прямому ефірі

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували 76 депутатів міської ради на позачерговій сесії. Тих, хто «проти» і «утримався», немає.

Під час обговорення питання члени фракції «БЮТ-Батьківщина» відмовилися підтримувати затвердження російської мови регіональною і пішли із сесійної зали.

Фракція заявила, що Закон «Про засади державної мовної політики» грубо порушує Конституцію і «несе загрозу конституційному ладу та цілісності України». Депутати «Батьківщини» вважають, що, ухваливши цей Закон, Партія регіонів зробила «популістський крок» з метою відволікти суспільство «від провалів соціальної політики Януковича». На їхню думку, реалізація Закону призводить «до серйозних протистоянь і громадянських конфліктів». Харківські депутати з фракції «Батьківщина» вважають, що єдиною мовою в Україні «є і має бути українська мова». Вони заявили, що виступають «не проти російської, а проти політизації мовного питання».

Водночас депутати інших фракцій, зокрема, комуністи і «регіонали», висловилися за необхідність надати російській мові у Харкові статус регіональної.

Необхідність реалізації мовного закону головуючий на сесії Харківський міський голова Геннадій Кернес мотивував тим, що в Харкові проживають понад 100 представників різних національностей.

За його словами, 65,9% мешканців міста від загальної кількості харків'ян «вважають російську рідною мовою». Мер наголосив, що, починаючи з 1996 року, Харківська міськрада «цілеспрямовано і послідовно відстоює інтереси російськомовного населення». Він також висловив сподівання, що відповідне рішення ухвалить і Харківська обласна рада.

Як відомо, у 2006 році депутати Харківської міськради одного з попередніх скликань уже ухвалювали рішення про надання російській мові у Харкові статусу регіональної.

Сьогодні у Харкові під стінами міської ради проходила акція протесту проти мовного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, після мітингу кілька десятків активістів пройшли центральною вулицею Харкова Сумською до пам'ятника Тарасові Шевченку і приєдналася до учасників безстрокової акції протесту проти мовного закону, яка триває в саду Шевченка.

Як передавав УНІАН, раніше статус регіональної російській мові надали Одеса, Севастополь, та Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Луганська, Дніпропетровська області та Крим.