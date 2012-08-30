Робоча група підготувала новий варіант мовного закону

Про це повідомляє "Коммерсант-Украина".

Члени групи вирішили змінити навіть назву документа і назвали його "Про порядок застосування мов в Україні".

Як зауважив один з учасників вчорашнього засідання групи, мета перейменування - "знизити статус документа". "Перша назва було занадто претензійною. Слід пам'ятати, що основи державної політики відображені в Конституції", - пояснив він.

Законопроект зберігає за українською мовою статус державної і містить заходи щодо її захисту. Зокрема, використання державної мови є обов'язковим в судочинстві та діловодстві, в діяльності органів державної влади, збройних сил, у сфері науки і освіти, рекламі. Положення документа не передбачають для мов нацменшин статусу регіональних, а лише припускають заходи щодо їх захисту в разі, якщо на певній території проживає не менше 30% носіїв такої мови. При цьому остаточне рішення щодо підтримки та захисту цих мов пропонується закріпити за Верховною Радою. Противники законопроекту стверджують, що він не здатний забезпечити використання мов національних меншин в Україні.