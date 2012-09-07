Томенко має версію, чому скасували сьогоднішнє засідання ВР

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він заявив, коментуючи вчорашнє рішення ВР не працювати в пленарному режимі у п’ятницю, 7 вересня.

При цьому віце-спікер нагадав, що низкою законів передбачений обов’язок уряду інформувати парламент і громадськість про ситуацію в країні.

Зокрема, сьогодні Верховна Рада повинна була заслухати інформацію про підготовку та початок нового навчального року та соціально-економічну і фінансову ситуацію в країні. Натомість, відзначив М.Томенко, уряд «побоявся інформувати про те, що відбувається, і тому було відмінено засідання парламенту у п’ятницю».

Крім того, віце-спікер нагадав, що роботою парламенту у п’ятницю також обов’язково передбачена година для виступів народних депутатів, які інформують про проблеми в регіонах. М.Томенко додав, що такі виступи на сьогодні є надзвичайно важливими, оскільки йдеться про велику кількість порушень прав та свобод громадян, а також зловживань у виборчому процесі.

М.Томенко також констатував, що справдився прогноз опозиції про те, що на цій сесії робота Верховної Ради буде побудована у такий спосіб, що «50-70 депутатів парламентської більшості збиратимуться на кілька днів пленарного тижня для того, аби проголосувати законопроекти, необхідні для проведення виборчої кампанії та чергової «реформи» проти людей».

Нагадаємо, 6 вересня в коментарі УНІАН М.Томенко не виключив, що влада може ініціювати відміну засідання парламенту 7 вересня.

Увечері 6 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення 7 вересня не працювати в пленарному режимі. За ухвалення рішення щодо внесення змін до календарного плану роботи ВР проголосували 265 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Таке рішення викликало обурення депутатів від опозиції.