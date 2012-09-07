Томенко має версію, чому скасували сьогоднішнє засідання ВР
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко переконаний, що сьогоднішнє засідання ВР скасували, бо Кабінет міністрів України боїться звітувати перед країною та її громадянами про соціально-економічну і фінансову ситуацію в країні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він заявив, коментуючи вчорашнє рішення ВР не працювати в пленарному режимі у п’ятницю, 7 вересня.
При цьому віце-спікер нагадав, що низкою законів передбачений обов’язок уряду інформувати парламент і громадськість про ситуацію в країні.
Зокрема, сьогодні Верховна Рада повинна була заслухати інформацію про підготовку та початок нового навчального року та соціально-економічну і фінансову ситуацію в країні. Натомість, відзначив М.Томенко, уряд «побоявся інформувати про те, що відбувається, і тому було відмінено засідання парламенту у п’ятницю».
Крім того, віце-спікер нагадав, що роботою парламенту у п’ятницю також обов’язково передбачена година для виступів народних депутатів, які інформують про проблеми в регіонах. М.Томенко додав, що такі виступи на сьогодні є надзвичайно важливими, оскільки йдеться про велику кількість порушень прав та свобод громадян, а також зловживань у виборчому процесі.
М.Томенко також констатував, що справдився прогноз опозиції про те, що на цій сесії робота Верховної Ради буде побудована у такий спосіб, що «50-70 депутатів парламентської більшості збиратимуться на кілька днів пленарного тижня для того, аби проголосувати законопроекти, необхідні для проведення виборчої кампанії та чергової «реформи» проти людей».
Нагадаємо, 6 вересня в коментарі УНІАН М.Томенко не виключив, що влада може ініціювати відміну засідання парламенту 7 вересня.
Увечері 6 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення 7 вересня не працювати в пленарному режимі. За ухвалення рішення щодо внесення змін до календарного плану роботи ВР проголосували 265 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі.
Таке рішення викликало обурення депутатів від опозиції.