Кравчук став ворогом «русинського народу»

Протоієрей Української православної церкви (Московського патріархату), голова «сойму підкарпатських русинів» Димитрій Сидор звинувачує екс-президента України Леоніда Кравчука у спробах вилучити русинську мову з ухваленого нещодавно закону «Про засади державної мовної політики», щоб вона не отримала статус регіональної.

Про це Д.Сидор заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Новий закон про мови дав нам надію, що ця держава тоталітарна, можливо, буде мати благий вид. Яка радість була для русинів, що русинська мова включена під тиском Європи... Але ворог русинського народу, перший президент Кравчук знову пропонує виключити русинську мову з закону. Це верх цинізму, це злочин проти русинського народу. Це привід відкрити кримінальну справу про міжнаціональну ворожнечу», - сказав він.

Д.Сидор також зазначив, що перепис населення в Україні 1991 року був «грубо сфальсифікований владою».

«Українська влада свідомо не захотіла знати кількість русинів. Новий перепис готується в Україні, і знову українська влада збирається не включити русинську національність в переписний лист. Це є груба фальсифікація, груба робота української влади проти мирного корінного народу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2012 року відомого активіста відновлення автономії Закарпатської області, протоієрея Української православної церкви Московського патріархату, лідера організації "сойм підкарпатських русинів" Д.Сидора засудили до 3 років позбавлення волі умовно за сепаратизм. Справу за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України "посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" проти Д.Сидора було порушено слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області 5 грудня 2008 року.

Довідка УНІАН. Русини - східнослов'янська етнічна група, що проживає в основному в Закарпатській області України і на сході Словаччини. В енциклопедичних виданнях русинів відносять до українців. Частина самих русинів і русинських організації вважають себе окремим народом і виступають за розширення своїх прав.