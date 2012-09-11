Суд визнав протиправною "безгоспну" соціологію на користь ПР

Про це йдеться в постанові суду, копією якої володіє УНІАН.

З адміністративним позовом до газети звернулася ВО «Батьківщина». Позивач вказував, що у статті «Кіровоградці голосуватимуть за представника команди Ларіна» (Сергій Ларін – діючий голова Кіровоградської ОДА - УНІАН) під рубрикою «Соціологія» оприлюднене соціологічне дослідження з порушеннями діючого законодавства. Зокрема, у вказаній статті відсутні відомості щодо замовника опитування та не наведено точну назву організації, що проводила дослідження громадської думки.

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Дослідивши матеріали справи, суд задовольнив позов Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». У статті, зокрема, наводились результати двох опитувань - Центрально-української соціологічної лабораторії та Центру регіональних досліджень, які проводилися в Кіровограді з 16 по 20 серпня та з 13 по 19 серпня відповідно. Згідно наведених у матеріалі даних, більшість жителів Кіровограду, які братимуть участь у парламентських виборах, голосуватимуть за Олександра Шаталова (кандидата від Партії регіонів - УНІАН), наводяться дані підтримки й інших кандидатів.

Суд постановив, що відсутність інформації про виконавця досліджень та замовника опитування унеможливлює встановлення об’єктивності наведених результатів.

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