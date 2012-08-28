Соціологи заміряли підтримку політичних сил по регіонах України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна та директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, презентуючи результати проведеного у серпні дослідження “Вибори-2012: рейтинги партій та мотивація вибору”.

Так, згідно з отриманими даними, партію “Батьківщина” найбільше підтримують у Західному (43%) та Центральному (30%) регіонах, значно менше – на Півдні (12%) та Сході (13%). Партія регіонів, навпаки, має найбільшу підтримку на Півдні (46%) та Сході (45%), а у Центрі (18%) та на Заході (9%) цю партію підтримують менше.

За словами І.Бекешкіної, вже чітко вимальовувалась тенденція зміщення електорату “УДАРу” Кличка на Захід (16%) і в Центр (17%), натомість на Півдні та на Сході ця партія має значно менше прихильників (по 5%).

КПУ зараз долає виборчий бар’єр в усіх регіонах, крім Західного (2%): у Центральному регіоні вона набирає 7,5%, на Півдні – 14%, на Сході – 11%.

ВО “Свобода”, навпаки, долає виборчий бар’єр лише на Заході (12,5%).

У Партії Наталії Королевської “Україна – Вперед!” дещо кращі справи у Центрі (5,3%) та Півдні (5,5%) гірші – на Заході (2,9%) та Сході (2,1%). Усі відсотки вирахувано у відношенні до тих, хто висловив готовність узяти участь у голосуванні.

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Також дослідження показало, що найбільш впевнені у своєму виборі виборці “старих” політичних сил: 67% виборців КПУ вважають, що їхній вибір уже остаточний і не зміниться, Партії регіонів (60%), ВО “Батьківщина” (59%), ВО “Свобода” (49%). Менше впевненості у своєму виборі висловлюють виборці “УДАРу” Кличка (38%) і Партії Н.Королевської (37%).

Експерти відзначили, що “несподіванки” від виборів можна очікувати через вікові особливості електорату. Так, істотну різницю вікових груп мають електорат КПУ, яка долає виборчий бар’єр завдяки підтримці лише вікової групи понад 55 років (16%), та партія “УДАР”, яка має значно вищу підтримку серед молодого електорату: 22% серед виборців молодше 30 років, 12% - у віковій групі 30-54 роки і 5% у групі виборців, яким понад 54 роки.

Партія “Батьківщина” має найбільшу підтримку вікової групи старше 55 років (28% і дещо менше – серед наймолодшого електорату (19%).

Як зазначила І.Бекешкіна, молодий електорат є дуже ненадійним, бо “молодий виборець іноді і живе не за місцем реєстрації, і щось ще їм може заважати взяти участь у виборах”.

Також інформувалось, що серед наймолодшого електорату найбільше тих, хто ще не визначився з вибором (16%), а найменше невизначених серед найстарших – 12%. Усі відсотки вирахувані у відношенні до тих, хто висловив готовність узяти участь у голосуванні.

Опитування проводилося Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Фонду "Відродження" з 10 по 15 серпня в усіх областях України. Було опитано 2009 виборців, похибка вибірки становить 2,3%.