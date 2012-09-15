"Спільна справа" пропонує єдиний засіб проти фальсифікацій на виборах

Про це на брифінгу під стінами ЦВК заявив координатор «Спільної Справи» Олександр Данилюк, повідомили УНІАН у прес-службі ГР «Спільна Справа».

Це, на думку О.Данилюка, є необхідним у зв’язку з рішенням Центральної виборчої комісії формувати дільничні виборчі комісії шляхом проведення однієї процедури жеребкування для всіх дільниць, що мінімалізує присутність в комісіях представників опозиції та відкриває шлях для тотальної фальсифікації результатів виборів на користь Партії регіонів та її сателітів.

«У ситуації, що склалася, проконтролювати реальні результати виборів буде неможливо в абсолютній більшості випадків. Єдиний вихід – масова мобілізація свідомих громадян та їх участь у виборчому процесі в якості спостерігачів. Мінімум по 5 осіб на дільницю, але необхідно більше, з огляду на те, що серед членів комісій буде лише по 2-3 представники від опозиції, а в окремих комісіях їх не буде взагалі», - зазначив О.Данилюк.

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Він також повідомив, що акція протесту, яку громадські активісти розпочали вчора під будівлею ЦВК з вимогою переглянути рішення про формування окружних виборчих комісій, припиняється у зв’язку з «таким же абсурдним рішенням Центрвиборчкому по дільничних комісіях».

«У відповідь на наш протест ЦВК своєю постановою по дільничних комісіях продемонструвала, що вона є фактичним співучасником змови, скерованої на фальсифікацію виборів. Чекати адекватних чи справедливих рішень від цієї комісії не варто», - вважає О.Данилюк.

За його словами, громадянський рух «Спільна Справа» вже створив кол-центр, куди може зателефонувати і зареєструватися кожен, хто бажає стати офіційним спостерігачем на виборах.