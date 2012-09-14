Вимога переглянути склад окружкомів збере протестувальників під ЦВК

Про це координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр Данилюк повідомив на прес-конференції в УНІАН.

“Вимоги стосуються того, що має бути інший підхід до формування дільничних виборчих комісій, який би був збалансованим. І має бути переглянутий результат жеребкування по ОВК, бо по суті вже не треба чекати результатів 29 жовтня – вже сьогодні можна сказати сміливо, що вибори сфальшовані”, - заявив О.Данилюк.

За його словами, протягом тижня організація провела дослідження і встановила, що до окружних виборчих комісій увійшли люди, переважна більшість яких “є ангажованими і афільованими з Партією регіонів або з її політичними союзниками”.

За словами іншого учасника прес-конференції, члена політради Союзу анархістів України Артема Коваленка, його однопартійці виявили, що в ОВК від союзу увійшли люди, кандидатури яких не затверджував політвиконком. “На сьогоднішній день ми проводимо внутрішнє розслідування... по чотирьох округах підготовлено документи в Генпрокуратуру”, - заявив А.Коваленко.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у ЦВК відбулось жеребкування стосовно партійного представництва у 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК сформовані з представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та п’яти парламентських партій.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і «ВО «Свобода».