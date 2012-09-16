Канада призупинила роботу посольств в Єгипті, Лівії і Судані

Як передає РІА «Новости», про це заявив міністр закордонних справ Канади Джон Берд.

Передбачається, що посольства відновлять свою роботу вже у понеділок, проте це залежатиме від розвитку ситуації.

Цього тижня масові акції проти появи в інтернеті аматорського фільму-пародії на пророка Мухаммеда проходять одразу у кількох країнах мусульманського світу. Найбільшого напруження протести досягли в Єгипті і Ємені, виступи сталися також в Судані, Тунісі, Пакистані і Бангладеш. У місті Бенгазі на сході Лівії радикали штурмували посольство США, убивши при цьому чотирьох осіб, зокрема американського посла.

Держдепартамент США раніше випустив заяву, у якій закликав сім'ї співробітників дипмісій у Тунісі і Судані, а також їх другорядний персонал повернутися до США з міркувань безпеки. Крім того, громадянам США пропонується утриматися від поїздок до цих країн.