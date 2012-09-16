Держдеп США закликає співробітників посольств в Тунісі та Судані повернутися додому

Про це з посиланням на Рейтер повідомляє РІА "Новости".

"Що стосується безпеки в Тунісі і Хартумі, держдепартамент наказав членам сімей і другорядному персоналу покинути посольства, а також застеріг громадян США від поїздок (у ці країни)", - заявила офіційний представник держдепартаменту США Вікторія Нуланд.

У заяві держдепу також міститься рекомендація співробітникам дипмісій залишити ці африканські країни комерційними рейсами.

Цього тижня в декількох країнах проходять масові акції проти появи в інтернеті аматорського фільму-пародії на пророка Мухаммеда.

Найбільшого напруження протести досягли в Єгипті та Ємені, протести також відбулися в Афганістані, Тунісі, Пакистані та Бангладеш, а також у Франції та в Австралії.

У місті Бенгазі на сході Лівії радикали штурмували посольство США, убивши при цьому чотирьох осіб, у тому числі американського посла. У Тунісі в ході маніфестацій загинули чотири людини, близько 50 отримали поранення. Спроби демонстрантів прорватися до будівлі посольства США в південному передмісті Хартума - Соба призвели до загибелі двох людей. Крім того, в ході зіткнень біля американської дипмісії постраждали 50 правоохоронців, була спалена поліцейська машина.