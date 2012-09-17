Луценко у колонії пошив перші рукавиці - і передав їх на волю

У Львові під час народного віче дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - Ірина Луценко - презентувала перші рукавиці, виготовлені ним у Менській колонії, із написом «Україна в твоїх руках».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на віче, І.Луценко заявила: «Мій чоловік сьогодні перебуває в колонії, у повній ізоляції від світу. Він позбавлений права спілкуватися із адвокатами, рідними, друзями. Але має роботу і швейну машинку. Ці рукавиці від Луценка – це сигнал усім українцям – взяти контроль над державою у свої руки, міцно стиснути кулаки і побороти злочинний режим, що панує 2,5 роки на нашій землі. Ув’язнений, але нескорений, Луценко звертається до всіх і кожного – не мовчіть, дійте, здобувайте свободу для себе та своїх дітей».

«Як дружина політв’язня, як матір двох синів, як боєць опозиції, я закликаю вас: не дайте знищити Україну і себе цій владі. Всі, хто підтримує опозицію, прийдіть на виборчі дільниці, віддайте свій голос і помножте себе на два: загітуйте родича, сусіда, знайомого», - наголосила І.Луценко.

Прес-секретар Ю.Луценка Лариса Сарган в коментарі УНІАН повідомила, що напис на рукавицях „Україна у ваших руках!”, які виготовлені з брезенту, був зроблений на прохання Ю.Луценка вже після того, як він їх передав з колонії.