Луценко думає, що все найцікавіше в його житті тільки починається

«Кар'єру політика я ще не завершив. Навпаки, після двох судимостей в нашій країні все найцікавіше тільки починається, тому з мемуарами поки почекаємо. Відразу після виборів я почну працювати над створенням широкої понадпартійною організації демократичних виборців «За нового президента». Зараз зв'язуюся з однодумцями, готуємо алгоритм дій», - зазначив він в інтерв'ю журналу Фокус.

Нагадаємо, 27 лютого 2012 Печерський районний суд Києва визнав Юрія Луценка винним у скоєнні низки посадових злочинів і засудив його до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

3 липня Європейський суд з прав людини визнав незаконним арешт екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка - він був проведений з порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (право на свободу та особисту недоторканність). Крім того, Європейський суд визнав порушення статті 18 Конвенції з прав людини у справі Луценка. Фактично це означає, що екс-міністра визнали політичним в'язням.