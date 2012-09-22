Азаров думає, що до кінця року продавати землю не будуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив у інтерв'ю Полтавській обласній телерадіокомпанії.

«Зараз має бути виконана дуже серйозна робота з інвентаризації землі, з оцінювання запасів. Сказати однозначно, чи зуміємо ми за два-три місяці, що залишилися, всі ці проблеми складні вирішити, я не можу. А я ніколи не даю порожніх обіцянок», - сказав М.Азаров.

М.Азаров відзначив, що уряд продовжує роботу над необхідними документами.

«В даний час ми завершуємо роботу над земельним реєстром. Неможливо ухвалювати серйозні рішення в галузі ринку землі, якщо ми не матимемо земельного кадастру і реєстру землі», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення.