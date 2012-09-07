У «Батьківщині» кажуть, що олігархи тепер за безцінь скуплять чорноземи

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщини».

«Сьогодні вночі «регіональна» парламентська більшість, прийнявши закон про утворення земельного банку, зробила черговий ганебний крок до пограбування українських селян, скупки олігархами за безцінь українських чорноземів», - сказано у заяві.

У «Батьківщині» переконані, що влада вже декілька років працює на те, аби вітчизняні та закордонні олігархи отримали можливість викупити за безцінь українські чорноземи.

«Так звана земельна реформа, а вірніше чергова масштабна афера влади, яка за своєю суттю подібна до масової приватизації 90-х років, призведе до деградації і занепаду українських сіл, до масової міграції та покинутих напризволяще сіл», - переконані в опозиції.

«Батьківщина» наголошує, що виступає за продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 вересня, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Закон вводить в дію Державний земельний банк, який має надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш як 5% від ставки Національного банку.

Центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальним органам надаються повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, вилучаючи зазначені повноваження у місцевих державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.