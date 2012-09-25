У ПР кажуть, що вигнали Черноморова не через мовний законопроект

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Партії регіонів, заступник голови фракції ПР Володимир Рибак.

Він зазначив, що “кримська партійна організація виключила його з лав Партії регіонів, оскільки на окрузі №2 в Криму був висунутий від партії інший кандидат, а О.Черноморов пішов на цей округ як самовисуванець”. “Партія не може дві людини підтримувати на окрузі. Партійна дисципліна повинна бути”, - додав В.Рибак.

На уточнююче запитання, чи буде виключений О.Черноморов з фракції ПР, В.Рибак відповів: “Та ні, це не обов’язково робити”.

Він зазначив, що виключення О.Черноморова з партії не пов’язане з внесенням ним до ВР законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної мовної політики», яким пропонується надати російській мові статус державної. За словами В.Рибака, «кожен народний депутат України має право законодавчої ініціативи, а партія і фракція вирішуватиме, чи підтримуватиме законопроект».