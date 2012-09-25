У ПР відхрестилися від соратника, що ратує за держстатус для російської мови

Народний депутат України Олександр Черноморов виключений з Партії регіонів, а внесений ним законопроект про статус російської мови - це самопіар.

Як повідомляє сайт «Крим. Коментарі », про це заявив прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов.

«У даний час більшість тих, хто не потрапить після виборів у пул, не проходить до парламенту, починає себе піарити в різний спосіб, - сказав Могильов. - Зараз десятки законопроектів щодо підвищення зарплат, пенсій і так далі. Це все в більшій мірі популістські закони».

До подібних законопроектів Могильов відніс і внесений нещодавно Нардеп, який ратує за держстатус для російської, - не регіонал Черноморова проект закону, яким просить зробити російську мову державною.

«Черноморов виключений з Партії регіонів, які питання?», - резюмував Могильов.

Як повідомляв УНІАН, проект закону "Про внесення змін до Закону України «Про засади державної мовної політики" був зареєстрований у парламенті народним депутатом з фракції Партії регіонів Олександром Черноморовим. Черноморов зареєстрував законопроект, який передбачає, що в Україні забезпечується право вільного користування російською мовою як мовою корінного народу України, мовою міжнаціонального і міжнародного спілкування, а в регіонах компактного проживання громадян, для яких російська мова є рідною, - функціонування російської мови нарівні з державною.