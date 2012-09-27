Азаров заздрить Білорусі, бо там вибори уже пройшли

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем.

«Ми вітаємо те, що ви пройшли вибори, сформували свою нову законодавчу владу і тепер можете рухатися далі, ніщо вас тепер не стримує. Ми, навпаки, перебуваємо у стадії виборів – 28 жовтня у нас будуть вибори до нашого парламенту. І тому в країні кипить, вирує відповідна робота», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що як прем'єр-міністр практично не бере участі в передвиборчій кампанії.

«Але політичні сили у нас в цьому сенсі працюють», - наголосив він.

Він також відзначив, що Україну задовольняє той рівень взаємодії та розуміння, які існують між президентами України і Білорусі, а також між урядами двох країн.