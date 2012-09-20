Азаров каже, що ціни на газ для населення після виборів не чіпатимуть

Про це він заявив в інтерв'ю центральним телеканалам сьогодні, 20 вересня.

«Нічого не відбудеться після 28 жовтня. Жодних рішень про підвищення тарифів не буде», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що це питання ніяк не пов'язане з проведенням передвиборної кампанії.

Також прем'єр відзначив, що ще на початку року під час переговорів з керівництвом МВФ підтвердив, що Україна налаштована на продовження співпраці з Фондом.

«Ми домовилися про те, що ми можемо відновити переговори в рамках співпраці, враховуючи розробку дуже великої програми енергозбереження, підвищення енергоефективності, над якою ми зацікавлені працювати. У рамках цієї програми могли б підключитися не тільки МВФ, а й Банк реконструкції і розвитку, Світовий банк та інші фінансові інститути. От про таку програму ми говорили», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, для продовження виділення коштів Україні за кредитом співпраці за програмою stand-by МВФ вимагає підвищення тарифів на газ для населення.