Громадські організації в день виборів вестимуть паралельний підрахунок

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив координатор громадянського руху "Спільна Справа" Олександр Данилюк.

За його словами, на сьогодні, шляхом маніпуляцій переважну більшість у виборчих комісіях становлять представники Партії регіонів, тому є реальна загроза фальсифікацій результатів виборів.

О.Данилюк підкреслив, що громадський контроль за результатами голосування в такій ситуації є надзвичайно важливим, оскільки крім «видування бюлетенів», «каруселей» тощо, існує й такий спосіб фальсифікації результатів виборів як підміна протоколів дільничних комісій.

Він переконаний, що створений для цього Центр паралельного підрахунку голосів буде дієвим механізмом протидії фальшуванням на парламентських виборах, оскільки буде своєрідним методом тиску на потенційних фальсифікаторів.

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До реалізації проекту незалежного громадського підрахунку результатів голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, "Спільна Справа" запрошує всіх охочих громадян, оскільки своїми силами зможе «закрити» лише 25% дільниць. Тому члени дільничних комісій, спостерігачі можуть отримати додатковий протокол з мокрою печаткою та передати в центр паралельного підрахунку, а прості громадяни можуть приєднатися до паралельного підрахунку, зателефонувавши за номером (044) 455-82-22 або зареєструвавшись на сайті spilnasprava.org.ua, де зможуть отримати посвідчення незалежного спостерігача.

О.Данилюк висловив сподівання, що громадяни навіть просто будуть приходити під комісії, й чикатимуть поки не оприлюднять протокол комісії – потім фотографуватимуть його та надсилатимуть до Центру паралельного підрахунку, який буде розташовано в Києві.

Організатори паралельного підрахунку планують спочатку отримати підсумки голосування з дільниць телефоном, а потім зібрати протоколи з мокрими печатками.