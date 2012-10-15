Власенко каже, що німецькі лікарі Тимошенко в шоці від умов праці

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу після судового засідання у Харкові захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко зазначив:

«Ненормальною і неприпустимою є ситуація, в якій зараз працюють німецькі лікарі. Вони не мають можливості нормально конфіденційно обговорювати медичні питання з Юлією Володимирівною. При цьому постійно присутній працівник пенітенціарної служби, це все фіксується, включаючи медичні процедури. Звичайно це абсолютно ненормальна і неприпустима практика. Для німецьких лікарів працювати в таких умовах - це просто шок», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 жовтня, на брифінгу після огляду Ю.Тимошенко у Харківській лікарні голова правління Берлінської клініки Шаріте Карл-Макс Айнхойпль заявив, що українські та німецькі медики вирішили продовжити терапевтичне лікування екс-прем’єр-міністра у Центральній клінічній лікарні Укрзалізниці у Харкові.

Він також повідомив, що через українське законодавство німецькі фахівці не можуть наодинці проводити довірливі бесіди з пацієнткою. Це, наголосив він, також негативно впливає на процес лікування. В той же час керівник німецької клініки подякував українській стороні за колегіальну та плідну співпрацю і висловив готовність продовжувати лікування Ю.Тимошенко спільно з українськими медиками.