Лікарі вирішили, що слід продовжити лікування Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після огляду Ю.Тимошенко у Харківській лікарні заявив голова правління Берлінської клініки Шаріте Карл-Макс Айнхойпль.

«Ми прийняли рішення продовжити терапевтичне лікування пані Тимошенко. Продовжувати лікування будемо спільно – німецька та українська сторони. Це відбуватиметься в Харкові», - сказав він.

К.Айнхойпль відзначив певний прогрес у лікуванні українського екс-прем’єра. Втім, за його словами, медики не повністю задоволені «розвитком силових можливостей пацієнтки».

«Ми змогли добитися певних успіхів. В першу чергу, симптоматику болю значно знижено, мобільність кінцівок, насампред, це стосується ніг, значно збільшено. Що стосується силових можливостей пацієнтки, я не можу сказати, що ми задоволені», – зазначив німецький лікар.

К.Айнхойпль також зауважив, що під час лікування Ю.Тимошенко були випадки, які «відкидали процес назад». Зокрема, він наголосив на тому, що на успішності лікування позначається стрес, діям якого постійно піддається Ю.Тимошенко.

За словами німецького медика, Ю.Тимошенко боїться, що проти неї будуть висуватися нові обвинувачення, а також її непокоїть інформація, яка з’являється в пресі щодо деяких особливостей її лікування.

Відповідаючи на запитання, скільки ще часу знадобиться для лікування екс-прем’єра, К.Айнхойпль сказав: «Давайте не будемо створювати додатковий стрес, встановлюючи будь-які терміни».

Він також повідомив, що через українське законодавство німецькі фахівці не можуть наодинці проводити довірливі бесіди з пацієнткою. Це, наголосив він, також негативно впливає на процес лікування. В той же час керівник німецької клініки подякував українській стороні за колегіальну та плідну співпрацю і висловив готовність продовжувати лікування Ю.Тимошенко спільно з українськими медиками.