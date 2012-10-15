Єфремов не виключає, що у народу запитають, чи продавати його землю

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я не виключаю, щоб керівництво держави може вийти на те, що потрібно проводити референдум серед населення», - сказав він.

Лідер фракції Партії регіонів додав, що це питання стосується значної кількості людей.

«Мені здається, що це був той випадок, коли нам потрібно порадитися безпосередньо з людьми», - сказав він.

О.Єфремов також зауважив, що фракція Партії регіонів підготувала законопроект щодо запровадження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

«Я сподіваюся, що завтра Верховна Рада підтримає нашу пропозицію про введення мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

За законопроект, автором якого є народний депутат Володимир Яворівський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо строку на продаж земельних ділянок» проголосували лише 111 народних депутатів.

За другий законопроект із аналогічною назвою, автором якого є народний депутат Петро Симоненко (фракція КПУ), проголосували лише 102 народних депутата з 350, зареєстрованих у сесійному залі.

Не голосувала майже в повному складі фракція Партії регіонів.

Дія мораторію на продаж сільгоспземель закінчується 1 січня 2013 року.

Того ж дня, 2 жовтня, О.Єфремов зазначив, що відповідно до законодавства, мораторій діятиме до того моменту, поки не буде прийнято закон про земельну реформу.