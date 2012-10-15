Опозиція вдруге запропонувала Кличку створити коаліцію

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на з'їзді “Батьківщини”, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

Коаліція має бути утворена для здійснення усіх можливих заходів з метою звільнення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших політичних в’язнів.

Крім того, коаліція має не допустити внесення Президентом Віктором Януковичем змін до Конституції України, які мають на меті обрання глави держави у парламенті та ліквідацію права українців на всенародні президентські вибори, і не голосувати за відповідні зміни до Основного Закону України.

Коаліція також має ухвалити закон про порядок імпічменту Президента та створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань відсторонення Президента В.Януковича від влади та розпочати процедуру імпічменту чинного глави держави.

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Серед завдань коаліції також ухвалення закону про відкликання народного депутата, зокрема, встановлення кримінальної відповідальності для тих народних обранців, які голосують за інших депутатів, та скасування недоторканності для Президента, народних депутатів і суддів.

Крім того, передбачається скасування Закону «Про засади державної мовної політики», продовження мораторію на продаж землі до 1 січня 2016 року та ухвалення необхідних законів, спрямованих на захист власників землі серед селян.

Також коаліція має скасувати чинний Податковий кодекс, ухвалити Кодекс економічного зростання, який передбачає запровадження лише 7-ми податків; скасувати антинародну пенсійну реформу “Януковича-Азарова-Тігіпка”; забезпечити підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включно із створенням зони вільної торгівлі, створити умови для запровадження безвізового режиму з країнами ЄС; денонсувати «харківські угоди».

Кожен кандидат у народні депутати у мажоритарних округах від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» або «УДАРу», який буде визначений єдиним кандидатом від опозиції і на користь якого знімуться інші висунуті нашими партіями кандидати, зобов’язується особисто та публічно підписатися під цією угодою.

Кандидати у народні депутати, що підписали угоду, в разі свого обрання, зобов’язується увійти до складу коаліції демократичних сил у Верховній Раді VII скликання. У випадку порушення взятих на себе зобов’язань кожен обраний народним депутатом кандидат від опозиції, що підписав цю угоду, добровільно складає з себе депутатські повноваження.

Угода відкрита до підписання усіма політичними силами та народними депутатами, які готові до спільних дій у Верховній Раді.

“Батьківщина” також привітала рішення з’їзду ВО «Свобода» щодо підтримки угоди про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді.