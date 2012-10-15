У Батьківщині почали називати прізвища мажоритарників, яких зняли з виборів

Об’єднана опозиція “Батьківщина” на користь партії «УДАР» у Києві зняла лише одного свого кандидата-мажоритарника Юрія Ганущака.

Про це УНІАН повідомив один з лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко.

За його словами, Ю.Ганущака, який балотувався в окрузі № 214, зняли на користь Віктора Чумака.

М.Томенко додав, що інші кандидати від Об'єднаної опозиції, які балотувалися по Києву, незважаючи на наполягання «УДАРу» про зняття з реєстрації, продовжують балотуватися.

Зокрема, це стосується Ксенії Ляпіної, Сергія Терьохіна, Дмитра Андрієвського та Олександра Бригінця.

“Пропозиції довго дискутувалися, але було ухвалено рішення, що ми не будемо знімати своїх кандидатів на користь тих кандидатів, які жодного дня не були в опозиції і які не мають жодного переконливого аргументу щодо перемоги на виборах”, - сказав М.Томенко.

Він додав, що сьогодні важливо забезпечити формування в новому парламенті коаліції на базі “Батьківщини”, «УДАРу» та ВО “Свобода”, а не знімати справді опозиційних кандидатів на користь тих осіб, які можуть в новому парламенті перебігти в провладну команду.

За словами М.Томенка, “Батьківщина” не пішла на зняття трьох кандидатур у Черкаській області, як того вимагав «УДАР». Водночас, сказав він, “Батьківщина” по кількості зняла набагато більше кандидатів, ніж пропонувала команда Віталія Кличка.

Зокрема, “Батьківщина” зняла депутата Юрія Сербіна на користь Олега Рябченка (округ 160); Олега Кищука на користь Павла Різаненка (округ 97); Вадима Кушнікова на користь Кирила Поліщука (округ 98); Миколу Карнауха на користь Тараса Кутового (округ 151); Дмитра Хрістова на користь Сергія Капліна (округ 144); Олександра Горіна на користь Ольги Герасим'юк (округ 139); Василя Мельника на користь Богдана Баласиновича (округ 204).

Як заявив М.Томенко, було ухвалене рішення про повторне звернення до партії «УДАР» щодо підписання угоди про коаліцію в новому складі парламенту між трьома опозиційними силами. “Сподіваємося, що до кінця виборів «УДАР» підпише з нами таку угоду”, - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, всього “Батьківщина” на користь «УДАРу» зняла 26 кандидатів у народні депутати.