ЗМІ: Мазурка приміряють до гучного розстрілу на Оболоні

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела.

«Міліція відпрацьовує всі зв'язки Я.Мазурка, підозрюваного у потрійному вбивстві охоронців в ТРЦ «Караван» 26 вересня. А горища і кинуті дачі, як в перший тиждень після розстрілу, зараз майже не прочісують. Практично не телефонують і громадяни, які нібито бачили десь Я.Мазурка. А його дружина Людмила і 15-річна дочка зараз ні з ким не спілкуються і хворіють вдома. Такі результати місячного розслідування резонансного вбивства», - відзначає видання.

Як повідомив газеті джерело в МВС, є напрацювання, які дозволяють розраховувати на піймання вбивці невдовзі. Більш конкретно — таємниця слідства. Хоча, визнає джерело, найбільш активна фаза розшуку навіть після найрезонанснішого вбивства — перші дні, до тижня, коли для операцій залучають значну кількість особового складу.

Зараз тривають лише оперативні заходи, пов'язані з перевіркою сигналів, що надходять, інформації від негласних джерел («барабанів»), і посилено відпрацьовуються всі зв'язки Я.Мазурка. Це пріоритет в розшуку, адже без підтримки ззовні Я.Мазурку дуже складно переховуватися. Він не може зняти гроші з картки, оскільки її реквізити на контролі у міліції. За даними «Сегодня», востаннє Я.Мазурок знімав гроші у Львові до злочину в «Каравані». Отже, швидше за все, йому хтось допомагає, зокрема грошима, важливо, знайти хто.

Експерти також припускають, що Я.Мазурок може переховуватися у Києві (швидше за все) або у Львові, використовуючи просте маскування (вуса, окуляри тощо).

Як стало відомо виданню, Я.Мазурка посилено перевіряють на причетність до гучного розстрілу 26 січня 2004 року на Оболоні наряду швидкого реагування Держохорони: прапорщика Григорія Нагорнюка і сержанта В’ячеслава Скоболя. Тоді надійшов сигнал, що у квартиру будинку на вул. Озерній хтось намагається проникнути. Прапорщик і сержант побігли нагору, водій залишився в машині. В.Скоболя було вбито наповал, Г.Нагорнюка у тяжкому стані (постріл в обличчя) доставили до лікарні. Пізніше встановили, що стріляв невідомий з пістолета-резиностріла, переробленого під саморобні кулі. З місця злочину вбивця забрав «Макаров» одного з міліціонерів і зник (швидше за все, через горище пішов до сусіднього під'їзду). Було йому на вигляд років 30, зріст близько 180 см, що, загалом, збігається з прикметами Я.Мазурка. Якщо це так, можливо, Я.Мазурок, озброєний ще і ПМ, а не тільки саморобкою.

У сім'ї Я.Мазурка досі вважають, що він і стрілець з «Каравану» — різні люди, хоча Я.Мазурок не вийшов на зв'язок з близькими. Він потрапив у поле зору міліції після дзвінка земляків з Каменки-Бузької, де він народився і виріс. Його пізнали сусіди. 27 вересня мати Ярослава, Галина, телефонувала Людмилі з питанням: чи не він це? Того дня дружина Я.Мазурка вже не бачила його, лише залишила записку, щоб зателефонував матері. Він матері, за словами представника Людмили, Лаврентія Кухалейшвілі, зателефонував, але після цього зник, залишивши вдома мобільний.

«Я упевнений, що це акція спланована. Стрілець йшов на злочин — його пістолет було заряджено. Рамка при виході з магазина не зреагувала, а він зупинився і чекав, хоча міг спокійно втекти, знаючи, що при ньому зброя. Тим більше з пістолетом ніхто б не пішов в підсобку до охоронців — вирватися легше було в залі», — вважає Л.Кухалейшвілі.

Так само захист сумнівається в аналізі ДНК.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, на ім'я Ярослав Мазурок.

10 жовтня в МВС повідомили, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Його дані виставлені на офіційному сайті Інтерполу.