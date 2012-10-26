Азаров каже, що опозиційних каналів і без ТВі достатньо

Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв пляшку коньяку опозиційним телеканалам, які скажуть про нього сьогодні ввечері «щось хороше».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з міжнародними спостерігачами та представниками дипломатичного корпусу.

За словами Н.Азарова, на адресу влади лунає чимало критики з телеканалів, і більшість телеканалів мало освітлюють роботу уряду.

«Канал «Інтер», теж дуже об'єктивний канал, постійно по уряду проходиться. Про СТБ і «Новий канал» взагалі говорити не можна. Це чисто опозиційні канали. СТБ та «Новий» - стовідсотково опозиційні канали. Хтось чув про Партію регіонів з цих каналів щось хороше та позитивне? Я взагалі готовий парі заключити. Щоправда, дізнаються, - то я програю. Я готовий заключити парі, що якщо на одному з названих мною каналів про прем'єр-міністра Азарова сьогодні ввечері скажуть хоч одне хороше слово, я готовий поставити пляшку коньяку хорошого. Але боюсь, що передадуть і скажуть тільки заради того, щоб я програв», - сказав Н.Азаров.

Що стосується ситуації з опозиційним каналом ТВі, то Азаров вважає, що канал з такою малою часткою охоплення аудиторії владі нецікавий.

«Частка каналу ТВі менше 1%, ну якій владі і навіщо цей канал потрібен, скажіть, будь ласка?» - сказав Азаров.