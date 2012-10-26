Азаров каже, що опозиціонерів на виборах досить і без Тимошенко і Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з міжнародними спостерігачами і представниками дипломатичного корпусу.

На запитання, як на хід виборчої кампанії впливає той факт, що в ній не беруть участь ключові лідери опозиції Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, М.Азаров відповів, що вони не можуть брати участь у кампанії, оскільки це заборонено українським законодавством у зв'язку з наявністю судових рішень, що набрали чинності.

"Як позначається їх відсутність на виборчому процесі? Мені важко у відсотках це оцінити й важко сказати, як це конкретно позначається. Якби у нас був дефіцит опозиційних діячів, це позначилося б дуже значно. Якби окрім ось цих двох названих прізвищ нікого б з опозиції взагалі не було, то вибори, безумовно, не можна було б назвати демократичними. Й, напевно, треба було б усе зробити, щоб була опозиція на виборах. Але у нас Україна не страждає на дефіцит опозиційних лідерів. Ви, напевно, могли в цьому переконатися", - сказав М.Азаров.