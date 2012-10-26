Турчинов на Софійській площі сказав, що йде громадянська війна

На площі зібралося близько 2 тисяч людей. В руках люди тримають прапори з символікою Об'єднаної опозиції, а також два 5-метрові плакати, на одному з яких зображена Юлія Тимошенко на тлі Києва, пише Gazeta.ua.

Мітинг розпочав Олександр Турчинов. Він наголосив, що власне на цій сцені відбулося об'єднання демократичних сил. Також сказав, що сьогодні відбувається громадянська війна.

Після цього пролунав Гімн України і Турчинов зачитав звернення Юлії Тимошенко до українського народу.

На сцені присутні також Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко, Олег Тягнибок, Андрій Павловський та інші.