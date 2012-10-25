Тимошенко з-за грат висунула Януковичу чотири вимоги

Про це йдеться в зверненні Ю.Тимошенко, переданому УНІАН прес-службою “Батьківщини”.

Ю.Тимошенко наголосила, що назвати ці вибори чесними, незалежними, незалежно від того, хто в них переможе, “можуть тільки сліпі та глухі люди”. Вона зазначила, що сьогодні у влади є три дні, для того, щоб мінімізувати фальсифікацію, яка іде повним ходом. “Саме тому я вимагаю особисто від Януковича негайного вжиття чотирьох невідкладних заходів, в тому числі з позачерговим скликанням Верховної Ради”, - зауважила вона.

Зокрема, Ю.Тимошенко вимагає забезпечити порушення кримінальних справ та призупинити участь у виборчій кампанії всіх кандидатів у депутати за мажоритарними округами, які здійснювали публічний підкуп виборців за рахунок бюджетних та тіньових коштів і по яким ці факти доведені спостерігачами та громадськими організаціями.

Крім того, вона вимагає прийняти рішення про продовження он-лайн спостереження відеокамерами, встановленими на виборчих дільницях, на весь період підрахунку голосів та заповнення протоколів підсумків голосування. Також, на переконання Ю.Тимошенко, має бути термінова зміна складу Центральної виборчої комісії, половина місць з якого має належати опозиційним партіям. Саме новим складом ЦВК, наголосила Ю.Тимошенко, потрібно провести переголосування складу дільничних та окружних виборчих комісій, окремо по кожному округу, попередньо позбавивши всі фіктивні партії права участі у парламентських виборах. Ю.Тимошенко зауважила, що необхідно надати право партіям «Удар» та «Свобода» делегувати своїх членів у всі виборчі комісії.

“Це лише чотири кроки, які можуть змінити недовіру до цих виборів на більш позитивні оцінки як в Україні, так і за її межами. Якщо навіть ці скромні вимоги будуть проігноровані, вважати ці вибори чесними та демократичними зможуть тільки ті, хто змирився з утвердженням диктатури в Україні”, - написала Ю.Тимошенко.