КВУ заявляє, що на Донеччині спостерігачів просто виганяли з дільниць

Про це повідомив на прес-конференції керівник Донецької обласної організації КВУ Сергій Ткаченко.

За його словами, на виборчих дільницях № 141971 (округ № 41) та № 141812 (округ № 44) незаконно за допомогою правоохоронців члени дільничної виборчої комісії вивели з приміщення виборчої дільниці спостерігачів «ОПОРИ», які виявили спроби невідомих осіб неодноразово проголосувати на цій дільниці.

Також на окремих дільницях виборчого округу №44 здійснюється тиск на спостерігачів від Донецької облорганізації КВУ.

С.Ткаченко зазначив, що погрози стали лунати тоді, коли спостерігачі помітили, що деякі виборці голосують по кілька разів - вони звернулися до ДВК, щоб переглянути документи цих виборців, проте члени комісії їм відмовили. Після цього на дільниці №141812 спостерігач від Партії регіонів почав погрожувати журналістові видання «Точка опори». Подібна ситуація з погрозами на адресу представників «ОПОРИ» повторилася і на дільниці №141771.

С.Ткаченко також повідомив, що офіційний спостерігач від кандидата-самовисуванця Володимира Поддубного на дільниці №140704 (округ № 52, м. Дзержинськ) заявив, що йому погрожували невідомі особи. За його словами, коли він вийшов на вулицю подихати повітрям, до нього під'їхала чорна машина, з неї вийшов невідомий чоловік, який почав погрожувати. Спостерігач злякався, і пішов з виборчої дільниці.

С.Ткаченко підкреслив, що «видалення офіційних спостерігачів з виборчих дільниць, згідно із законом про вибори, є офіційною підставою для визнання голосування на даних виборчих дільницях недійсним.

За його словами, КВУ всі ці факти доводитиме до ЦВК і громадськості, і через суди вимагатиме невизнання результатів виборів на тих дільницях, з яких були необгрунтовано видалені офіційні спостерігачі.