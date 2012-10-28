Магера: з кожними виборами явка українців зменшується

В Україні з кожними виборами явка громадян на дільниці для голосування зменшується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Він навів такі статистичні дані: у 1998 році на парламентських виборах явка становила 69,63%, у 2002 – 65,21%, 2006 – 58,97%, у 2007 на позачергових парламентських виборах явка становила 57,94%.

На нинішніх виборах за даними з 205-ти округів явка становить 57,88%.

На думку А.Магери, складно пояснити, чим зумовлене зниження явки від виборів до виборів.