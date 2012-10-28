ЦВК каже, що вибори відбулися: явка - майже 57%
21:24, 28 жовтня 2012Політика
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Попередня явка виборців на виборчі дільниці станом на 20.00 становить 56,76%.
У ЦВК оприлюднили попередню явку
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою "Вибори-2012" на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 35 із 225 виборчих округів.
Найбільш активними регіонами є Львівська область – 68,36%, Київська область – 65,95%, Волинська область – 64,86%, Київ – 63,26%, Хмельницька область – 61,85%, Луганська область – 57,68%.
Найбільш низку явку станом на 20.00 продемонстрували виборці Херсонської області – 47,53%, Криму – 47,92% та Харківської області – 49, 87%.
Поки що немає даних про явку виборців на момент закриття дільниць з Одеської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Винницької областей.
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