ЦВК каже, що вибори відбулися: явка - майже 57%

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено у Центральній виборчій комісії інформаційно-аналітичною системою "Вибори-2012" на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 35 із 225 виборчих округів.

Найбільш активними регіонами є Львівська область – 68,36%, Київська область – 65,95%, Волинська область – 64,86%, Київ – 63,26%, Хмельницька область – 61,85%, Луганська область – 57,68%.

Найбільш низку явку станом на 20.00 продемонстрували виборці Херсонської області – 47,53%, Криму – 47,92% та Харківської області – 49, 87%.

Поки що немає даних про явку виборців на момент закриття дільниць з Одеської, Черкаської, Полтавської, Житомирської, Винницької областей.