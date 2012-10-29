Яценюк і Турчинов виїжджають на «проблемні округи»

Народні депутати від Об'єднаної опозиції «Батьківщина» виїжджають на ті округи, де зараз припинений підрахунок голосів виборців і таким чином робиться все, щоб кандидати від опозиції не перемогли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Ради об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Ми зараз виїжджаємо на всі округи, де зараз зволікають з підрахунком голосів», - сказав А.Яценюк.

Зокрема, за його словами, йдеться про округ № 217, де перемагає Олександр Бригинець, № 211 – Сергій Терьохін, № 95 – В’ячеслав Кутовий, № 215 – представник «Свободи» Андрій Іллєнко, № 216 – Ксенія Ляпіна та низка інших округів.

А.Яценюк наголосив що «Батьківщина» виїжджатиме не тільки на ті округи, де окружні виборчі комісії блокують підрахунок голосів на користь представників «Батьківщини», але і на ті округи, де блокується перемога представників «Свободи».

«Ми звертаємося до українців також приходити під окружні виборчі комісії і підтримати чесний вибір людей», - сказав він.