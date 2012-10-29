«Батьківщина» вимагає, щоб Янукович і Пшонка втрутились і поновили підрахунок

Влада намагається визнати на низці дільниць вибори недійсними у зв’язку з тим, що там перемагають кандидати від опозиції.

Про це сьогодні заявив під час брифінгу голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Зокрема, за його словами, сьогодні вже 5 годин як призупинений підрахунок голосів на тих округах в Києві, де перемагають кандидати від опозиції.

Він наголосив, що це 217 округ, де перемагає кандидат в депутати Олександр Бригинець, 211 – Сергій Терьохін, 223 – кандидат від «Свободи» Юрій Левченко, 99 – Андрій Табалов, 95 – В’ячеслав Кутовий, 197 – Леонід Доценко.

«Ми звертаємося до Президента України, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ негайно навести порядок на цих окремих округах», - сказав А.Яценюк.

Крім того, він звернувся до членів окружних виборчих комісій з проханням не забувати, що за намагання фальшувати вибори передбачена кримінальна відповідальність.

А.Яценюк також наголосив, що влада не очікувала, що кількість кандидатів-мажоритарників від опозиції, які можуть перемогти, в два рази перевищуватиме їхні прогнози.

«Зараз буде робитися все, щоб на деяких дільницях визнавати результати голосування виборів не дійсними», - сказав А.Яценюк, додавши, що таким чином в кінцевому результаті хочуть привести до перемоги провладних кандидатів.

«Ми судимося по кожному такому факту», - сказав А.Яценюк.

При цьому він зауважив, що загалом мова іде про десять проблемних округів не тільки в Києві, але і в інших областях.