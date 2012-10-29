Яценюк та Тягнибок "шикують" голів проблемних комісій
Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок та депутати від «Батьківщини» відвідали київські ОВК, де затягується підрахунок голосів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», зокрема, вони перевірили роботу окружних комісій в 211-му та 223-му округах.
За результатами паралельного підрахунку голосів, в цих округах перемагають кандидати від Об’єднаної опозиції Сергій Терьохін та від ВО «Свобода» Юрій Левченко.
В ОВК №211 кілька десятків членів ДВК чекають у черзі, щоб здати протоколи до ОВК, вже понад 14 годин, йдеться в повідомленні.
Працівники окружної комісії пояснили таку затримку в прийомі документів технічними проблемами, пов’язаними із роботою сервера Центральної виборчої комісії.
Проте уповноважена особа ВО «Батьківщина» в ОВК повідомила депутатам, що причина такої повільної роботи ОВК в навмисному протизаконному затягуванні роботи з метою не допустити фіксації перемоги опозиційного кандидата.
А.Яценюк наголосив, що таким чином члени ОВК фактично «беруть людей «ізмором», аби фальсифікувати результати голосування. Зокрема, ймовірно, що вони планують надірвати мішки з протоколами з ДВК, відповідно до яких перемагає представник Об’єднаної опозиції. Таким чином, вибори на цих дільницях можуть бути визнані недійсними.
Натомість ОВК №223 взагалі оголосила перерву в роботі, що є грубим порушенням виборчого законодавства, наголосили в «Батьківщині».
А.Яценюк та О.Тягнибок звернулися до голови ОВК із вимогою зібрати комісію і відновити підрахунок голосів. Після приїзду представників опозиції половина членів ОВК повернулися на свої місця. Голова ОВК пообіцяв, що підрахунок голосів відновиться якнайшвидше, поінформували в «Батьківщині».