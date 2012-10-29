Яценюк та Тягнибок "шикують" голів проблемних комісій

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», зокрема, вони перевірили роботу окружних комісій в 211-му та 223-му округах.

За результатами паралельного підрахунку голосів, в цих округах перемагають кандидати від Об’єднаної опозиції Сергій Терьохін та від ВО «Свобода» Юрій Левченко.

В ОВК №211 кілька десятків членів ДВК чекають у черзі, щоб здати протоколи до ОВК, вже понад 14 годин, йдеться в повідомленні.

Працівники окружної комісії пояснили таку затримку в прийомі документів технічними проблемами, пов’язаними із роботою сервера Центральної виборчої комісії.

Проте уповноважена особа ВО «Батьківщина» в ОВК повідомила депутатам, що причина такої повільної роботи ОВК в навмисному протизаконному затягуванні роботи з метою не допустити фіксації перемоги опозиційного кандидата.

А.Яценюк наголосив, що таким чином члени ОВК фактично «беруть людей «ізмором», аби фальсифікувати результати голосування. Зокрема, ймовірно, що вони планують надірвати мішки з протоколами з ДВК, відповідно до яких перемагає представник Об’єднаної опозиції. Таким чином, вибори на цих дільницях можуть бути визнані недійсними.

Натомість ОВК №223 взагалі оголосила перерву в роботі, що є грубим порушенням виборчого законодавства, наголосили в «Батьківщині».

А.Яценюк та О.Тягнибок звернулися до голови ОВК із вимогою зібрати комісію і відновити підрахунок голосів. Після приїзду представників опозиції половина членів ОВК повернулися на свої місця. Голова ОВК пообіцяв, що підрахунок голосів відновиться якнайшвидше, поінформували в «Батьківщині».