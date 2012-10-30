Євродепутат: Янукович зробив усе, щоб зберегти свою партію найпотужнішою

Про це йдеться у його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Вибори у неділю були, можливо, більш чи менш вільними, однак, звичайно, нечесними. Систематичні порушення міжнародних стандартів мали місце не попередніх етапах виборів. Президент Віктор Янукович зробив все можливе, щоб зберегти його Партію регіонів найбільш потужною силою з тим, щоб убезпечити утримання власної владної позиції”, - заявив євродепутат.

Він назвав серйозними порушеннями масивне використання адміністративного ресурсу в державних адміністраціях та ЗМІ, виключення представників опозиції з регіональних виборчих комісій, а також залякування опозиційних кандидатів під час передвиборчої кампанії.

Крім того, депутат зазначив, що контрольована державою судова система забезпечила, щоб два найважливіших лідери опозиції – Юлія Тимошенко та Юрій Луценко – були виключені з виборів.

В.Шульц, водночас, зазначив, що є й певні позитивні сигнали від цих виборів. Серед таких депутат назвав високий результат партії Віталія Кличка “УДАР”, яка, за його словами, має репутацію, не заплямовану корупцією чи чиїмось патронатом.

“Разом з тим, зростаюча підтримка партій ультраправого та лівого політичного спектру є критичною і може ще більше загострити вже розділене суспільство”, - написав євродепутат.

Він також зазначив, що подальша співпраця між Україною та ЄС, а також майбутнє угоди про асоціацію залишаються головним питанням для ЄС.

“Був гарний прогрес у деяких реформах, і це, разом з подіями дня виборів, є кроками у правильному напрямку. Двері Європи все ще відчинені для України. Однак угода працюватиме тільки як пакетне рішення – тісніші економічні відносини та вільна торгівля мають базуватися на демократії та верховенстві права. Однак відданість України останньому ще повинна бути доведена. Подальші реформи та звільнення політичних в’язнів є умовою для підписання будь-якої угоди”, - наголосив В.Шульц.